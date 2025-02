Sulla coscienza di Maignan. Feyenoord-Milan 1-0: solo confusione

Una sconfitta pesante per i rossoneri in Feyenoord-Milan di Champions League: ora si rischia l'eliminazione. Maignan e Rafa Leao colpevoli

Una prestazione deludente a dir poco quella dei rossoneri in Feyenoord-Milan di Champions League, finita 1-0 per gli olandesi. I quattro grandi, tutti insieme, non riescono a fare neanche un gol e soprattutto faticano a creare. Partita però viziata da Mike Maignan e dalla sua papera dopo 3 minuti: un gol che cambia tutto. Rafa Leao, invece, si divora una rete solo davanti al portiere. Però attenzione, non c'è solo questo... Per tutto il resto guarda il video commento qui sotto.