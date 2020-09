Suarez, la Procura ferma l’indagine: questo il motivo

Ultime Notizie: caso Suarez sospeso

MILAN NEWS – Colpo di scena. La Procura di Perugia ha deciso di interrompere, a tempo indeterminato, tutte le indagini sul caso legato all’esame di Luis Suarez per ottenere il passaporto italiano. Il procuratore capo Raffaele Cantone, ha spiegato che ha preso questa decisione perché è stato ripetutamente violato il segreto istruttorio, con una fuoriuscita continua di documenti e informazioni. Ricordiamo che Suarez aveva svolto un esame farsa per ottenere il livello B1 in italiano, in vista del passaggio alla Juventus. Poi, però, i bianconeri hanno mollato l’uruguaiano per virare su Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid.

Addirittura è stato ora aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Ecco le parole di Cantone: “Sono indignato per quanto successo finora, compreso l’assembramento dei mezzi di informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più”.

