Stella Rossa, precedenti non positivi contro le italiane: i numeri / News

La Stella Rossa contro le italiane

Arriva la fase ad eliminazione diretta di Europa League e per il Milan è ora di fare sul serio. I rossoneri, dopo la brutta sconfitta contro lo Spezia, hanno il dovere di rialzarsi al più presto. L’avversario dei sedicesimi è la Stella Rossa di mister Dejan Stankovic, uno che i colori rossoneri li ha affrontati diverse volte con la maglia dell’Inter. Curiosando tra le statistiche si nota una tendenza non troppo positiva del club serbo, che non batte da sei gare un’avversaria italiana in competizioni europee (2N, 4P), l’ultimo successo risale al match contro la Roma nel dicembre 2005 in Coppa UEFA. Queste tutte le curiosità relative al match >>>