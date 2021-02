Stella Rossa-Milan, Trevisani: “Mandzukic non ha giocato male, vi spiego”

Stella Rossa-Milan, l’opinione di Trevisani

Riccardo Trevisani, telecronista di 'Sky Sport', ha espresso la propria opinione sulla prestazione di Mario Mandzukic in Stella Rossa-Milan. Ecco perché, secondo lui, il croato non ha giocato male: "Secondo me non ha fatto così male, ma viene da un periodo di inattività molto lungo, ci vuole tempo. Inoltre non ha giocato nel Milan dei titolari, ma con un Milan con diversi cambi. Meite ha sbagliato sul gol ma ha sbagliato diverse volte da quando è arrivato".