Stella Rossa-Milan, F. Galli: “La nebbia ci aiutò, fu uno ‘sliding doors'”

Stella Rossa-Milan, il ricordo di Filippo Galli

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato della famosa nebbia durante Stella Rossa-Milan del 1988. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Quella sera ero infortunato e quindi non ero in campo. La nebbia ci aiutò, c'è stato un vero e proprio sliding doors. Magari adesso saremmo qui a raccontare una storia diversa, o magari la stessa, difficile dirlo. Si potrebbe dire che la grande storia di Sacchi e del suo Milan sia iniziata lì".