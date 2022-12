Quanto costa San Siro? Ecco le cifre di Milan e Inter

Il sito Calcio e Finanza ha riportato tutte le cifre di San Siro. Ecco quindi ricavi e costi dello stadio di Milan e Inter

Le cifre nel corso del 2021/22 sono rimaste stabili rispetto alla stagione 2020/21, in una annata in cui anche la società M-I Stadio SRL, la società formata da Inter e Milan per gestire l’impianto, è ripartita a livello economico dopo le difficoltà legate alla pandemia Covid che nella stagione 2020/21 aveva portato alla totale chiusura degli impianti in Italia.

Nel dettaglio, M-I Stadio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un utile di un milione di euro rispetto al rosso di 3,9 milioni del 30 giugno 2021, con ricavi per complessivi 19,8 milioni (11,2 milioni nel 2020/21) e costi per 18,7 (15,2 milioni nel 2020/21). I ricavi al netto di quanto pagato dai club sono pari a poco meno di 9 milioni di euro. Le entrate da Museo e Tour, Store e Affitto Stadio per Eventi sono state infatti pari a 8,9 milioni (circa 702mila euro nel 2020/21 causa chiusura dello stadio al pubblico per il Covid) nel corso della stagione 2021/22.

I ricavi — Ecco i numeri riportati da Calcio e Finanza dei ricavi dello Stadio San Siro.

Il costo dell'affitto di San Siro per Milan e Inter — Sempre secondo quanto riportato da Calcio e Finanza ecco quanto pagano Milan e Inter per lo Stadio San Siro: i ricavi da Museo e Tour, Store e Affitto Stadio per Eventi sono stati sostanzialmente pari alla cifra versata da Inter e Milan in quanto ad affitto del Meazza. Complessivamente, al netto dei costi riaddebitati alle società, M-I Stadio ha infatti registrato ricavi dai due club pari a 8,5 milioni di euro nel 2021/22, rispetto agli 8,6 milioni del 2020/21. Dalla stagione 2015/16 al 2021/22, i due club hanno versato per l’affitto dello stadio 57,5 milioni di euro, con una media di circa 8 milioni per Inter e Milan in ogni stagione.