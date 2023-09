Stadio Milan, quanto costerà? Almeno un miliardo di euro

Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, lo stadio del Milan dovrebbe essere da 70mila posti dove prima era prevista un’arena da 18-20mila posti. L’area, del resto, è interclusa tra due autostrade e ha uno scarso valore urbanistico, rendendosi inoltre difficile da rigenerare. Da non dimenticare, si legge, il fattore visibilità. Il sito si trova accanto all’autostrada A1 e diventerà una sorta di porta della città verso sud, la prima costruzione importante che si vedrà arrivando da Firenze e Roma. Per l’impianto a San Donato il Milan dovrà impegnarealmeno 1 miliardo di euro, anche se la fase di definizione del livello di investimento sarà completata successivamente. Quello a San Siro con l'Inter, si legge, prevedeva un costa di 1,3 miliardi di euro. Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>