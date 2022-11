Stadio, Milan e Inter replicano alla lettera di Sala indirizzata alla Meloni

Dopo la lettera del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni,Milan e Inter hanno pubblicato una nota in cui esprimono il loro pensiero sulla costruzione del nuovo stadio a 'San Siro'. "L’iniziativa del Sindaco chiarisce che tutti gli enti preposti si erano già pronunciati negli anni scorsi per procedere alla riqualificazione dell’intera area di San Siro e alla progettazione del nuovo stadio. Attendiamo la fine del dibattito pubblico per poi proseguire senza intoppi nell’iter in corso con la progettazione definitiva e con tempi certi per l’inizio dei lavori", questa la nota pubblicata dai due club riportata da 'Calcio&Finanza'. Ecco come e dove vedere Milan-Spezia in tv o in diretta streaming >>>