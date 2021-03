Squalifica Tonali, l’Italia Under 21 valuta la possibilità di fare ricorso

Secondo Tuttosport, l'Italia Under 21 sta valutando la possibilità di fare ricorso per Sandro Tonali, espulso contro la Repubblica Ceca

Come viene riportato da Tuttosport, è arrivata una mazzata tremenda per l'Italia Under 21. Sandro Tonali, espulso nella gara contro la Repubblica Ceca, è stato fermato per tre giornate. Il centrocampista del Milan, dunque, salterebbe anche un eventuale quarto di finale dell'Europeo in caso di passaggio del turno. Per questo motivo, stando alle ultime indiscrezioni, l'Under 21 starebbe valutando la possibilità di effettuare il ricorso.