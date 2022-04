Sponsor, il Milan si lega a Konami: accordo da 45 milioni di euro

Il Milan ha raggiunto un'intesa con Konami che diventerò il primo Official Training Wear Partner della storia del club rossonero

Grande colpo del Milan sul fronte sponsor. Più precisamente un colpo da 45 milioni di euro . Come riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, la società ha chiuso un accordo con Konami Digital Entertainment . L'azienda made in Giappone sarà il primo Official Training Wear Partner della storia del club rossonero. Cosa significa? Significa che nelle prossime sette stagioni il logo di eFootball, il gioco di calcio sviluppato da Konami, apparirà sulle divise di allenamento dei giocatori del Milan e su quelle pre-gara in tutte le competizioni ufficiali.

Non è la prima volta che Konami mette piede nel calcio italiano, visto che Atalanta, Juventus, Lazio e Roma sono già in esclusiva con l'azienda giapponese. Il Napoli ha rinominato il proprio centro sportivo "Konami Training Center". Grande soddisfazione da parte di Casper Stylsving, direttore commerciale del Milan: "Siamo molto felici di riaccogliere Konami nella famiglia rossonera come Principal Partner e, per la prima volta in assoluto, come Trainig Wear Kit Partner della squadra squadra maschile". Intanto si punta su un talento argentino.