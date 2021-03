Spezia, Italiano: “La vittoria con il Milan la più bella da quando alleno”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato del momento più bello della stagione. Nessun dubbio: la vittoria contro il Milan

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato del momento più bello della stagione. Nessun dubbio: la vittoria contro il Milan. Ecco le dichiarazioni a microfoni de 'Il Secolo XIX': "Il momento più esaltante della stagione è sicuramente la vittoria contro il Milan, che erano in testa alla classifica. È stato il momento più esaltante, una partita perfetta, la più bella da quando alleno. La vittoria sul campo del Napoli invece è stata la vittoria della svolta. Fortunata, certo, ma cercata con ostinazione. Ci siamo ritrovati in inferiorità numerica e abbiamo ribaltato il risultato. Indimenticabile".