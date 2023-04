Spezia, la pagella di Maldini: “Voto 7, prestazione che cambia la partita”

Come stilate da TMW, tra le pagelle del match Spezia-Salernitana, spicca un voto in particolare, quello di Daniel Maldini

Come stilate da TMW, nelle pagelle del match tra Spezia e Salernitana spicca un voto alto per un giocatore non solo ancora di proprietà del Milan ma con un cognome che riprende un'intera famiglia rossonera. Daniel Maldini , infatti, entrato al 46' al posto di Verde , cambia le sorti di una sfida indirizzata verso la Salernitana a causa di un autogol di Caldara .

Il giovane trequartista mischia le carte in tavola causando grande confusione nella retroguardia dei granata, una prestazione impreziosita da un voto alto, quale 7, come scritto proprio da TMW che si pone una bella domanda per il futuro non solo del ragazzo ma anche del Milan stesso: "Maldini 7 - Si presenta con un numero in area di rigore. Poi una traversa, tanti altri dribbling e una prestazione che cambia l'inerzia della partita. Sta nascendo una stella?"