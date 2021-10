Spal, super gol di Colombo. E Leao commenta: “Mamma mia!” (Video)

Continua il momento magico di Lorenzo Colombo con la Spal. L'attaccante del Milan ha segnato un super gol: il commento di Rafael Leao

Continua a gonfie vele il processo di crescita di Lorenzo Colombo. L'attaccante di proprietà del Milan ha segnato il gol decisivo per la vittoria della Spal contro l'Ascoli. E che gol! Un rete super arrivata con un tiro al volo che ha piegato le mani del portiere avversario. Il gesto tecnico non è passato inosservato ad un Rafael Leao che ha commentato con un semplice, ma significativo: "Mamma mia!". Ecco il video con tanto di reazione di Rafa. Le Top News sul Milan: l'agente di Kessie alza la posta in gioco, ma c'è già il sostituto