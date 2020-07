Spal-Milan: pareggio finale, ma la corsa all’Europa si complica

MILAN NEWS – Anche il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, analizza la prestazione del Milan contro la Spal, gara terminata con il risultato di 2 a 2.

Da parte per gli uomini di Pioli c’è sollievo per aver agguantato il pareggio in extremis, ma quello di ieri è decisamente un passo indietro. Adesso si complica la corsa per l’Europa League: con la vittoria di ieri sul Parma, il Verona di Juric si è portato a -1 e il Milan ora è atteso da un ciclo terribile: nelle prossime tre giornate di Serie A affronterà infatti Lazio, Juventus e Napoli. INTANTO ECCO LE PAGELLE DI SPAL-MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>