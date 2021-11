Spagna-Svezia 1-0, Ibrahimovic è entrato in campo al minuto 73′

Zlatan Ibrahimović, entrato al 73' minuto, non ha evitato la sconfitta della sua Svezia contro la Spagna. Furie Rosse in Qatar

E' terminata da pochi minuti la sfida tra Spagna e Svezia, valida per le qualificazioni al Mondiale. Sono le Furie Rosse a confermare il primo posto e a guadagnare il pass per Qatar 2022, mentre gli scandinavi andranno ai playoff, esattamente come 4 anni fa. Il CT Janne Andersson, ha deciso di giocarsela senza Zlatan Ibrahimović. L'attaccante del Milan è entrato al minuto 73', ma non è riuscito a mettere la sua firma personale. Gli uomini di Luis Enrique hanno avuto la meglio grazie ad un gol di Alvaro Morata al 86'. Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.