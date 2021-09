Spagna, Luis Enrique: “Brahim Diaz sta facendo bene al Milan”

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato anche di Brahim Diaz, calciatore che sta facendo bene al Milan

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato anche di Brahim Diaz, calciatore del Milan. L'ex Real Madrid non è stato convocato dal tecnico nonostante l'inizio brillante con i rossoneri: "Sta facendo bene al Milan e sono contentissimo. Più migliorano i numeri, più si avvicinano a quello che chiediamo e possono essere convocati, ovviamente". Milan in corsa per l'erede di De Bruyne: le ultime di calciomercato >>>