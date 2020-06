Spadafora: “Due partite di Serie A in chiaro: ecco dove vederle”

ULTIME NEWS – Le parole del Ministro per lo Sport e le politiche giovanile, Vincenzo Spadafora, ha parlato della Serie A in chiaro ma anche della ripresa degli sport amatoriali e altro. Queste le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della sua partecipazione a ‘Porta a Porta’ su Rai 1.

“Siamo a buon punto, ho avuto la disponibilità di tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky, avremmo avuto problemi. Dobbiamo trovare forme che garantiscano un po’ tutti, potremmo offrire gli highlights in un tempo minore. Tra 24-48 ore dovremmo avere una soluzione. Quante partite in chiaro? Credo un paio“.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, in video-conferenza ha riferito: “Siamo in via di definizione. Dove sarà possibile trasmetteremo due partite in chiaro, una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l’altra, di Dazn, potrebbe essere Verona-Cagliari. La prima sarà in diretta su Tv8, la seconda sul canale youtube del broadcaster (DAZN in questo caso, ndr). Non ci sarà pubblicità: è un’eccezione, stiamo parlando di un diritto pay venduto a cifre importanti, dobbiamo distaccarci il meno possibile da quanto già definito. L’altra novità è che saranno disponibili gli highlights a fine gara per le emittenti che li hanno acquistati”.

