Sorrentino: “Scudetto? Milan una delle favorite. Su Donnarumma…”

Sorrentino sul Milan e su alcuni singoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato del momento del Milan e di alcuni singoli rossoneri. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “La corsa Scudetto? Il Milan è una delle favorite. Con tutti i problemi che sta avendo con gli infortuni ogni settimana dimostra di poter essere competitivo. Anche contro il Cagliari ha dimostrato grande forza”.

Su Mandzukic

“Da spettatore sono contento. Quando tornano campioni di questo spessore ne beneficia il calcio italiano”.

Su Donnarumma

“Per età, forza e prospettive è uno dei più forti al mondo. Non mi aspetto problemi per il rinnovo. Il Milan è casa sua, credo che rinnoverà”.

Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>