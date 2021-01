Sorrentino: “Donnarumma? Il Milan ha commesso un errore” | News

Ultime Notizie Milan News: Sorrentino parla di Donnarumma

MILAN NEWS – Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, è stato ospite ieri degli studi di Pressing. Sorrentino ha parlato di Donnarumma e della sua grande gara contro il Benevento. Ecco cosa ha detto.

“Donnarumma? L’errore è stato quello di arrivare a sei mesi dalla scadenza del contratto senza il rinnovo – dice Sorrentino – Il Milan avrebbe dovuto anticipare i tempi. Per me Donnarumma è il miglior portiere al mondo”. Calciomercato Milan: nuovo esterno offensivo per Maldini. VAI ALLA NOTIZIA>>>