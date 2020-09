Social – Il Milan raggiunge i 3 milioni di followers su Weibo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Il Milan ha raggiunto la quota di 3 milioni di followers sulla piattaforma digitale Weibo, il principale social network della Cina.

Milan, che boom su Weibo

Il club rossonero, nonostante le limitazioni ai viaggi dovute all’emergenza relativa al CoVid_19, ha voluto rimanere vicino ai propri sostenitori anche in Oriente, organizzando il primo China Digital Summer Tour della sua storia, iniziato lo scorso 25 agosto e attualmente ancora in corso.

Milan e Weibo, ma non solo: altra iniziativa in Cina

I tifosi milanisti in Cina possono interagire con i calciatori e le Leggende, scattare foto, chiedere autografi, visitare alcuni monumenti della città di Milano e vincere gadget a tinte rossonere. La crescita su Weibo da parte del Milan ha avuto una impennata del 50% rispetto a luglio 2019, quando vantava 2 milioni di seguaci, raggiungendo i 3 milioni nel settembre di quest’anno.

Milan, non solo Weibo: crescita social anche su Instagram e TikTok

La crescita a livello social del Milan non è relativa solamente a Weibo. Il club rossonero, considerate le squadre di calcio europee, ha infatti ottenuto il più alto engagement rate su Instagram nei mesi di luglio (2.1%) e agosto (2.71%). Inoltre, considerati gli ultimi sei mesi, i followers sulla pagina ufficiale Instagram di AC Milan sono aumentati del 12%.

Milan, che successo anche per le maglie PUMA del 2020-2021!

Anche su TikTok il Milan ha ottenuto una crescita vertiginosa negli ultimi tre mesi, con un aumento del 200% dei seguaci. Infine, ha avuto grande successo anche la campagna di lancio delle nuove divise PUMA per la stagione 2020/21: i nuovi kit gara hanno raggiunto i 106 milioni di esposizioni (un dato quattro volte maggiore rispetto a quello della scorsa stagione) e generato un livello di engagement del +420% rispetto all’anno scorso.

Milan, le parole di Lamberto Siega

Lamberto Siega, Marketing & Digital Director di A.C. Milan, ha dichiarato: “Il successo di Weibo conferma il trend positivo degli ultimi mesi nell’ambito dello sviluppo dei social network. La strategia del club, da sempre all’avanguardia nell’industria digitale, si pone l’obiettivo di ridurre sempre più le distanze tra il Milan e i suoi milioni di sostenitori in tutto il mondo e i risultati sono confortanti”. CLICCA QUI PER LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN IN TEMPO REALE >>>