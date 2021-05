SKY – Juventus-Milan, Theo Hernandez e Calabria saranno importanti

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, parla dell'importanza di Calabria e Theo Hernandez nella gara contro la Juventus

Mancano quattro giorni a Juventus-Milan. Gara fondamentale per un posto nella prossima Champions League, visto che le due squadre sono a 69 punti insieme all'Atalanta. Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto sui rossoneri, soffermandosi in particolar modo su Davide Calabria e su Theo Hernandez: "Calabria e Theo Hernandez per ragioni diverse sono fuori dal giro della nazionale. Il primo, probabilmente, non farà parte del gruppo ed è forse l'unica nota stonata della sua grandissima stagione. Theo Hernandez, dopo qualche uscita, sta ritrovando lo smalto mostrato in più uscite. Il Milan si appoggerà tanto a loro nella sfida con la Juventus. C'è un grande appoggio da parte della società, in questa settimana così delicata, come testimonia la triplice presenza di Massara-Maldini e Gazidis a Milanello". Intanto bomba dalla Spagna: "Pioli a rischio. Gran colpo del Milan in panchina"