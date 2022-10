Siparietto Nesta-Thiago Silva, baci e abbracci: “Porta due magliette!”

38 anni e non sentirli. Nel corso di Chelsea-Milan, partita valida per la 3^ giornata del gruppo E di Champions League, Thiago Silva ha incontrato il suo passato rossonero, dimostrando come sia ancora uno dei difensori più forti in circolazione. Chiusure perfette e tanti problemi creati alla squadra di Stefano Pioli sui calci piazzati: proprio da un suo colpo di testa, infatti, è scaturito il gol di Wesley Fofana che ha stappato il match.

Prima del fischio d'inizio, però, è andata in scena un'altra partita che avrà fatto scendere una lacrimuccia di nostalgia al popolo rossonero. Thiago Silva, infatti, ha interrotto il riscaldamento per andare a salutare Alessandro Nesta e Clarence Seedorf, presenti a bordo campo in qualità di talent di 'Prime Video'. "Porta due magliette" esclama Nesta. "Solo due?" risponde divertito Thiago. Baci abbracci e tanta stima in mezzo: una scena bellissima che sottolinea lo spessore umano dei calciatori degli ex calciatori del Milan. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>