Simone, avventura negli Emirati: sarà l’allenatore dell’Al Thaid Sports Club

Marco Simone pronto per una nuova avventura da allenatore. Stando a quanto riferisce 'tuttomercatoweb', l'ex calciatore del Milan è il nuovo allenatore dell'Al Thaid Sports Club, squadra con sede a Sharjah (Emirati Arabi) che milita nella UAE Second Division, ovvero la Serie B del campionato degli Emirati Arabi.