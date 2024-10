SIAMO I FESSI PIÙ GRANDI DEL MONDO! FIORENTINA-MILAN 2-1

Una prestazione che significa mille passi indietro e una partita senza una logica, Fiorentina-Milan, per i rossoneri. Milan che sbaglia due calci di rigore dopo essere passato in svantaggio con gol di Yacine Adli e aver neutralizzato un rigore contro con Mike Maignan protagonista. Poi sbagliano Theo Hernandez, disastroso, e Tammy Abraham, negativo. Nonostante tutto, arriva il pareggio di Christian Pulisic, unica nota positiva della sua partita. Da lì il Milan si spegne nuovamente e prende un gol assurdo da Albert Gudmunsson su dormita generale, ancora una volta. Occasione clamorosa buttata in classifica e segnale negativo. Nel video qui sotto, il commento dopo la partita.