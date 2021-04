Shevchenko presenta il suo nuovo libro: ‘Milan uno dei miei amori calcistici’

Andriy Shevchenko presenta il suo nuovo libro intitolato "Forza Gentile", dove all'interno parla ovviamente anche del Milan

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha presentato sul suo profilo Twitter il suo nuovo libro intitolato "Forza Gentile". L'attuale commissario tecnico dell'Ucraina ha pubblicato queste parole accompagnate dalla copertina dell'opera. "Nella mia vita ho avuto quattro amori calcistici: la Dynamo Kyiv, il Milan, il Chelsea e l’Ucraina. Forza Gentile, scritto con il mio amico Alessandro Alciato, è il contenitore di tutte le mie emozioni, di tutta la mia vita, sportiva e non".

Con la maglia del Milan, Shevchenko, soprannominato "l'usignolo di Kiev" dai tifosi rossoneri", ha vinto tutto quello che c'era da vincere: una Coppa Italia, un Campionato, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea e una Champions League. Suo il rigore decisivo per la vittoria nella finale di Old Trafford nel 2003 contro la Juventus, dopo una gara combattutissima e terminata con il risultato di 0-0. 'Sheva' ha collezionato 322 presenze e 175 gol in otto stagioni con il 'Diavolo', rimanendo nel cuore di tutta la tifoseria milanista per sempre.