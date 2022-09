Shevchenko: “Ammiro molto Pioli. Scudetto? Grande emozione”

Presente oggi a Casa Milan per l'evento "Ac Milan for Peace", l'ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv per ringraziare Fondazione Milan del supporto, ma non solo. Tra i tanti temi trattati dal nazionale ucraino infatti non mancano alcune dichiarazioni inerenti lo scorso Scudetto conquistato dai rossoneri: