Shevchenko visita Kiev: “Farò del mio meglio per la vittoria dell’Ucraina”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha pubblicato il suo pensiero su Instagram dopo aver fatto visita alla città di Kiev

Attraverso un post su Instagram, Andriy Shevchenko ha raccontato il suo ritorno Kiev. Come ben si sa, la città in cui è nato l'ex attaccante del Milan è stata, come tante altre, bombardata a causa della guerra in corso tra Russia e Ucraina.