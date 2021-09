Shevchenko in posa con la nuova maglia del Milan: “Grazie per il regalo”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae in posa con la nuova maglia rossonera

Presente sugli spalti dello Stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro in occasione del match tra Milan e Lazio, Andriy Shevchenko ha assistito alla grande partita disputata dal Diavolo. L'ex attaccante ucraino ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae in posa con la seconda maglia dei rossoneri. "Grazie per questo regalo speciale", le parole apparse sul suo account.