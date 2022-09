Shevchenko a Casa Milan: ha ringraziato il club e incontrato i tifosi

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha voluto ringraziare la società per quanto fatto per l'Ucraina. Ha firmato le maglie 'speciali'

Stamattina Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan per varie stagioni dal 1999 al 2006, e, successivamente, nella stagione 2008-2009, si è presentato nella sede del club rossonero, 'Casa Milan', in Via Aldo Rossi.

Shevchenko a 'Casa Milan': ecco com'è andata

Sheva ha voluto ringraziare di persona la società meneghina e i suoi dipendenti per l'iniziativa in favore della sua Ucraina. Come si ricorderà, infatti, qualche mese fa, il Milan aveva concepito una speciale maglia 'replica', denominata 'Special Edition Manchester 2003 for Ukraine', personalizzata con 'Shevchenko 7', ispirata a quella indossata da lui in quella famosa finale di Champions League contro la Juventus.

La maglia, in parte, richiama i colori della bandiera ucraina. I proventi della vendita di quella maglia, attraverso 'Fondazione Milan', sono stati devoluti alla Croce Rossa Italia per il progetto di aiuto in favore dell'Ucraina. Stamattina, 50 tifosi in possesso di quella maglia sono stati ricevuti da Shevchenko, che ha regalato loro sorrisi, autografi e firmato le maglie speciali.