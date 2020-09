Shamrock Rovers, vittoria agevole in campionato per 3-0

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si avvina sempre di più la prima gara ufficiale per il Milan, che affronterà giovedì 17 settembre lo Shamrock Rovers in Europa League. Gli avversari dei rossoneri dimostrano di stare molto bene fisicamente. Nella giornata di ieri, infatti, gli irlandesi hanno battuto il Cork City per 3 reti a 0, grazie alla doppietta di Greene e al gol di Farrugia. Una vittoria che permette allo Shamrock di mantenere la testa della classifica in campionato.

ECCO CHI HA ACQUISTATO I DIRITTI TV DEI PRELIMINARI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>