Shamrock Rovers-Milan 0-2: racconto del match e post-partita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il resoconto della sfida d’Europa League tra Milan e Shamrock Rovers, con la vittoria del Milan per 2-0: in gol Ibrahimovic e Calhanoglu, i soliti sospetti decidono la sfida di Dublino. Un gol per tempo per i rossoneri, che comunque hanno concesso almeno tre occasioni agli avversari: bravo Gigio a rispondere. Il racconto del match e le dichiarazioni post-partita.

Shamrock Rovers-Milan: il racconto della serata

PRIMO TEMPO – Il Milan parte subito bene, dominando territorialmente, ma senza riuscire a sfondare. La prima vera occasione del match è per i padroni di casa, che con Green impensieriscono un sempre attento Donnarumma. Poco dopo, al 22′, arriva il gol di Zlatan Ibrahimovic: splendido assist di Calhanoglu, destro secco sul primo palo dello svedese che firma il primo gol stagionale in partita ufficiale del Milan. Lo Shamrock Rovers non si da per vinto, prova a creare gioco ed è ancora Green ad impensierire Gigio. I rossoneri avrebbero almeno altre due occasioni per segnare il raddoppio, ma le falliscono con Castillejo e Calhanoglu.

SECONDO TEMPO – Parte forte il Milan, che prova subito a chiudere la partita. Al 57′ doppia occasione Calhanoglu (traversa) e Calabria (parata del portiere). È solo il preludio al gol, perché al 67′ è proprio Hakan Calhanoglu a firmare il raddoppio: interno destro forte e preciso dal limite dell’area, che non dà scampo al portiere. Partita virtualmente chiusa. Irlandesi che comunque ci provano, e ancora con Green creano insidie per l’attento Gigio. Nel finale Pioli effettua tre cambi, ritmi che si abbassono e partita che si chiude sul 2-0 per il Milan.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli nel post-partita: “Soddisfatto perché non era facile, la prima partita ufficiale comporta sempre tante insidie. Sapevo che ci eravamo preparati bene, ma loro sono una buona squadra ed erano più preparati di noi. Abbiamo giocato con la giusta padronanza e lucidità. Partita positiva per migliorare la nostra condizione. Sono più le cose positive che quelle negative stasera. Sapevamo che per loro poteva essere la partita della vita, ma poteva esserlo anche per noi. Se non raggiungiamo l’Europa League quanto fatto la passata stagione andrebbe in parte vanificato. Abbiamo giocato bene, fatto la partita, subito solo una ripartenza. Mi è piaciuta la squadra in campo. Sono soddisfatto. Dobbiamo crescere, migliorare, questo sì. Era però una gara insidiosa e l’abbiamo affrontata bene. Stanno bene, si allenano da una settimana-dieci giorni. Sandro Tonali e Brahim Díaz? Sono forti, ragazzi giovani ed intelligenti. Entreranno meglio nella squadra con il passare dei giorni: abbiamo bisogno di tutti i giocatori. La vittoria era il nostro obiettivo, ci siamo riusciti, secondo me giocando un buon calcio. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, lo Shamrock era primo in classifica, la prossima sarà ancora più forte, ha 14-15 punti di vantaggio nel campionato norvegese. Dovremo mettere in campo un’altra prestazione di altro livello. La pressione era tutta su di noi, dovremo essere bravi a gestirla ed a saperci convivere. Ora, però, dobbiamo iniziare al meglio il campionato. Il Bologna è una squadra che crea molte difficoltà. Pensiamo a loro e poi ai norvegesi”.

Anche Hakan Calhanoglu ha parlato nel post-partita: “Siamo tutti contenti di essere partiti così. Sapevamo che lo Shamrock era una squadra buona, con qualità. Ma noi guardiamo solo a noi. Abbiamo lavorato bene in allenamento, abbiamo iniziato bene oggi. Poi abbiamo vinto la partita e sono contento. Sapevamo che qui, contro gli irlandesi, sarebbe stato difficile: sono fisicamente forti. Abbiamo giocato bene dal 1′ e lo abbiamo dimostrato per tutti i 90′. L’intesa con Zlatan Ibrahimović? Spero di continuare così! Abbiamo un grande feeling insieme. Grazie anche alla squadra se siamo così forti. Dobbiamo continuare così”.

