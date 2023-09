Di Marzio: “Settore giovanile Milan, accordo con Vergine: le ultime”

Vergine avrà in mano la responsabilità di tutto il settore

Ora per Vergine arriva la sfida alla guida dell'intero settore giovanile del Milan. Finora, le giovanili del Diavolo erano divise in due: dall'Under 17 in giù, responsabilità dell'ex calciatore rossonero Angelo Carbone. Per Under 18 e Under 19, invece, c'era Paolo Danzè. Adesso prenderà tutto in mano Vergine, il cui passaggio dalla Roma al Milan, per Di Marzio, si sta formalizzando proprio in queste ore. Milan, l'esito degli esami dell'infortunato Maignan >>>