Settore Giovanile Milan, cambio nella dirigenza: Farris ai saluti / News

Attenzione alle ultime vicende del settore giovanile del Milan. Il segretario organizzativo Lorenzo Farris pronto a dire addio

Se la dirigenza del Milan è più unita che mai, con Ivan Gazidis, Frederic Massara e Paolo Maldini che lavorano in simbiosi, lo stesso non si può dire per il settore giovanile. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb', infatti, il segretario organizzativo delle giovanili Lorenzo Farris è pronto a dire addio al club rossonero per provare una nuova esperienza. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan