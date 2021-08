Serie C – Viterbese, ancora Capanni show: gol last minute per il pari

Luan Capanni, attaccante del Milan in prestito con diritto di riscatto alla Viterbese, ha segnato già 2 gol in 2 gare ufficiali con i laziali

Tifosi del Milan, ricordate Luan Capanni? L'attaccante brasiliano, classe 2000, è di proprietà del club rossonero ma ha giocato la stagione 2020-2021 in Spagna, nella fila del Real Santander, trovando poco spazio, e, in questa stagione, il Diavolo lo ha girato in prestito nella Serie C italiana, alla Viterbese.