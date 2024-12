Serie C – Ternana-Milan Futuro 3-0: rossoneri fragili e ingenui

Il commento del match, valevole per la 17^ giornata di Serie C del girone B, fra Ternana e Milan Futuro terminata 3-0

Allo stadio Libero Liberati è andata in scena la sfida la sfida, valevole per la 17^ giornata del girone B di Serie C , fra Ternana e Milan Futuro . I padroni di casa partono subito forte e, dopo neanche 9', aprono le marcature con un colpo di testa di Casasola . La Ternana non si ferma e approfitta delle difficoltà dei rossoneri arrivando a sfiorare il raddoppio con un tiro di Curcio che, però, si infrange sul palo. La squadra di Bonera soffre l'aggressività degli avversari e non crea alcuna occasione da gol. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-0.

Il secondo tempo

La seconda frazione di gioco si apre con un Milan Futuro certamente più propositivo. I rossoneri rientrano in campo con più grinta ma la Ternana si difende bene e non permette al Diavolo di trovare spiragli interessanti. La squadra di Bonera attende pazientemente attraverso un fitto palleggio ma, proprio durante una costruzione dal basso, ecco arrivare un errore da matita rossa: Zukic cerca Raveyre ma il suo passaggio è così lento da permettere a Cianci di fiondarsi in area di rigore e ribadire in rete. Il tris dei padroni di casa arriva al 69': da calcio d'angolo salta Casasola e firma la doppietta personale. Dopo 4' di recupero e nessuna occasione da gol creata dai rossoneri, l'arbitro decreta la fine del match e arriva un'altra sconfitta per il Milan Futuro.