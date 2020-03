Serie C, si rinviano ancora le partite a causa del Coronavirus

NEWS SERIE C – Come riportato da Sky Sport, la Serie C, dopo il decreto emanato del Governo per affrontare l’emergenza Coronavirus, ha disposto il rinvio delle gare dell’11 esima giornata di ritorno del campionato dei gironi A e B in programma i prossimi 7 e 8 marzo. Anche l’andata della finale della Coppa Italia di categoria fra Juventus Under 23 e Ternana è stata rinviata.

Sono già state programmate le date dei recuperi secondo questo schema:

11 marzo 2020 recupero gare 8^ giornata

18 marzo 2020 recupero gare 9^ giornata

1 aprile 2020 recupero gare 10^ giornata

8 aprile 2020 finale gara di andata Coppa Italia

15 aprile 2020 recupero gare 11^ giornata

22 aprile 2020 finale gara di ritorno Coppa Italia

