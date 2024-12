Serie C – Milan Futuro-Virtus Entella 1-2: non basta Zeroli, altra sconfitta

Il commento del match, valevole per la 20^ giornata di Serie C del girone B, fra Milan Futuro e Virtus Entella, terminata 1-2

Primo tempo decisamente deludente quello tra Milan Futuro e Virtus Entella . Nel complesso poche occasioni e tanti cartellini sia da una parte che dall'altra. La prima vera occasione arriva al 15' ed è opera della formazione ospite. L'ottimo Matteo Casarotto si libera sulla destra e dal limite dell'area fa partire una conclusione pericolosa che si abbassa all'improvviso. Bravissimo Lapo Nava nell'occasione a farsi trovare pronto e a salvare i suoi da uno svantaggio che sarebbe pesato come un macigno.

Nel prosieguo della prima frazione sono parecchi i cartellini gialli estratti dal direttore di gara Giorgio Di Cicco. Il primo è per Claudio Manzi, ma a stretto giro di posta arrivano anche quelli per Davide Bartesaghi e Chaka Traoré rei di essere intervenuti in ritardo rispettivamente su Matteo Casarotto e Davide Bariti. Lo stesso Casarotto poi fa ammonire anche Lorenzo Minotti.