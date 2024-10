Serie C – Milan Futuro-Legnago 1-3: il commento del match

Non certamente una bella prova quella di Milan Futuro, che fatica e non poco anche contro l'ultima in classifica. Il Legnago ha più volte la possibilità di passare in vantaggio, ma solo lo scarso livello tecnico della squadra avversaria consente al Milan Futuro di restare in parità e poi sbloccarla con Bartesaghi, autore di una prova di alti e bassi. Chi non brilla è certamente Traoré, che sbaglia tanto e crea poco. Domina solo un tempo in mezzo al campo Zeroli. Deludente la prova di Fodé, che nonostante dovrebbe essere di un livello totalmente diverso rispetto agli avversari, a parte qualche sgasata non regala troppe gioie e, anzi, si fa espellere. Camarda poco servito. Certamente il livello del Milan Futuro è ancora molto basso, la squadra fatica a costruire in modo ordinato e le azioni non sono particolarmente belle. Il giudizio deve, tra l'altro, tenere conto del fatto che oggi si affrontava l'ultima della classe.