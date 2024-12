Il commento del match, valevole per la 18^ giornata di Serie C del girone B, fra Milan Futuro e Gubbio, terminata x-x

Un primo tempo quello tra Milan Futuro e Gubbio che ci mette un po' a sbloccarsi. Tanta tattica e tanta tensione in avvio di match, come dimostrano gli animi caldi sin da subito, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti. La prima occasione vera è però di Francesco Maisto , che arriva alla conclusione da fuori area. Il suo tiro, però, termina alto sopra la traversa della porta difesa da Lorenzo Torriani . Qualche minuto più tardi e arriva anche il primo cartellino giallo del match estratto dal direttore di gara Alfredo Iannello verso lo stesso Maisto, reo di essere entrato a gamba tese sul piede di Alex Jimenez .

Ed è proprio lo spagnolo che dà il via all'azione che porta al 23' al gol del vantaggio del Milan Futuro. Servizio in mezzo per Mattia Sandri che appoggia a Chaka Traoré. L'esterno colpisce a botta sicura e porta in vantaggio i rossoneri. Prima di rientrare negli spogliatoi c'è tempo solo per una conclusione in girata di Eugenio D'Ursi che finisce a fil di palo.