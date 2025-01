Serie C, Ascoli-Milan Futuro 2-2: pareggio ricco di colpi di scena

Allo 'Stadio Cino e Lillo Del Duca' va in scena la sfida tra Ascoli e Milan Futuro, match valevole per la 23^ giornata del girone B della Serie C 2024-2025. Il primo tempo vede i padroni di casa partire forte con un pressing che costringe i rossoneri a difendersi con un blocco basso. L'Ascoli preme sull'acceleratore ma non trova degli spiragli offensivi per far male alla difesa di Bonera. Il Milan soffre la pressione avversaria e fatica a trovare le giuste combinazioni per far male in contropiede. Tuttavia, al 33' arriva la prima vera occasione da gol ed è rossonera: Magrassi è protagonista di un'azione di sfondamento, vince un contrasto e si presenta a tu per tu con Livieri. L'attaccante rossonero, però, spreca tutto con una conclusione troppo potente e imprecisa che vola fuori. Dopo 2' di recupero, l'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.