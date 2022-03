Serie B, Lecce-Brescia 1-1: super Plizzari con un rigore parato / News

Alessandro Plizzari, portiere del Milan in prestito al Lecce, si è reso protagonista in Serie B con un rigore parato al Brescia

Sembrava l'anno buono per rimanere al Milan per Alessandro Pizzari, ma così non è stato. Dopo i primi mesi da terzo portiere, il classe 2001 è stato costretto ad operarsi al ginocchio: un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi quattro mesi. Al suo ritorno il club rossonero, dopo l'arrivo di Antonio Mirante, ha deciso di mandarlo nuovamente in prestito. Plizzari si è accasato al Lecce e, nella giornata di ieri, ha recitato un ruolo da assoluto protagonista parando un rigore nella partita finita 1-1 contro il Brescia. La sfortuna ha però voluto che Dimitri Bisoli raccogliesse la ribattuta e ribadisse in rete la palla. Ma il gesto tecnico rimane.