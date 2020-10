Serie A, Udinese-Milan: i precedenti tra le due squadre | News

Udinese-Milan, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Udinese-Milan, lunch match della 6^ giornata di Serie A, servirà alla squadra di Stefano Pioli per mantenere ben salda la testa della classifica. Sarà alla sfida numero 91 tra i due club nel massimo campionato. I precedenti danno ragione ai rossoneri, davanti per 40 successi contro i 17 dei friulani; concludono i bilancio 33 pareggi. Curiosità: il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più volte in Serie A.

