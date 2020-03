Campionato sospeso? Lega Serie A contro Spadafora: facciamo chiarezza

ULTIME NEWS – Il CONI ha pubblicato un comunicato ufficiale poco fa sulla sospsensione delle attività sportive fino al 3 aprile. Ma facciamo chiarezza su alcuni punti fondamentali. Il CONI non ha giurisdizione sul calcio italiano, dunque non può sospendere la Serie A.

In quel caso a decidere un’eventuale sospensione sarà la Lega, la FIGC o il Governo. Per questo è attesa, domani, la riunione della Lega Calcio. Lì si decideranno davvero le sorti del calcio italiano, Serie A compresa. Lega e FIGC non vogliono sospendere le competizioni per i mancati ricavi da una parte, e perché dovrebbero pagare delle penali alle TV.

Per aggirare tale problema, la Lega auspica intervento del Governo: se loro bloccassero tutto dall’alto, la Lega sarebbe parte lesa e non andrebbe incontro a penali. Per questo i presidenti ieri invocavano al ministro Vincenzo Spadafora di prendere coraggio e decidere per tutti, senza dare degli irresponsabili ai club.

Intanto ecco le ultimissime news che riguardano il Milan e il suo futuro: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android