Serie A, Sconcerti: “Scudetto? Il Milan è la squadra più regolare, ma…”

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan dopo la vittoria di Napoli: "In fondo a questo viaggio le conclusioni sono cinque: lo scudetto si vince intorno agli 81 punti. Cioè molto pochi. Basta ricordare che l'ultimo Napoli di Sarri con 91 punti arrivò secondo. Altra conclusione: nemmeno il netto miglioramento della Juve consente di pensare allo scudetto. Terzo, il Napoli è sulla strada del quarto posto. Quarto, l'Inter è ancora in vantaggio su tutti, sia pure di pochi decimali. Quinto, il Milan è la squadra più regolare, ma di una regolarità che non basta. Serve una piccola accelerazione".