Serie A – Sassuolo-Milan 1-2 al 45′: doppietta Ibrahimovic, rigore Caputo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato, da pochi istanti, il primo tempo di Sassuolo-Milan, gara in svolgimento al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia e valevole per la 35^ giornata di Serie A. I primi 45′ di gioco hanno visto i rossoneri passare due volte in vantaggio con la doppietta di Ibrahimovic: in mezzo il gol, su rigore, di Caputo.

Al 9′ Milan costretto ad effettuare il primo cambio: dolore al ginocchio sinistro per Andrea Conti, dentro Calabria. Inizio complicato per i rossoneri, troppo lunghi tra i reparti, poi ritrovano le misure e iniziano a creare gioco. Al 16′ arriva il vantaggio firmato Zlatan Ibrahimovic: palla recuperata alta da Kessie, poi cross vincente di Calhanoglu per la testa di Ibra. Il Milan non concretizza un’occasione con Ibra, e subisce il pareggio su calcio di rigore: mani di Calhanoglu, gol di Caputo che spiazza Donnarumma.

A tempo quasi scaduto, l’arbitro aveva concesso 6 minuti di recupero per la fine del primo tempo di Sassuolo-Milan… contropiede letale di Calhanoglu, che serve con il tempo giusto Ibrahimovic che dribbla Consigli e firma la sua personale doppietta. C’è anche il tempo per un fallaccio, l’ennesimo, di Bourabia e cartellino rosso per doppio giallo.

