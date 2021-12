Serie A, Salernitana rischia esclusione: ancora nessuna offerta d’acquisto

Attenzione al futuro della Salernitana, che rischia l'esclusione della Serie A per le note vicende societarie. Ancora nessuna offerta arrivata

La Salernitana rischia seriamente l'esclusione dalla Serie A. Secondo quanto riferisce l'ANSA non c'è nessuna offerta d'acquisto concreta per il passaggio di proprietà. I Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi acquirenti e non ci sarebbero nemmeno trattative che potrebbero giustificare una proroga di 45 giorni per la vendita. Il termine ultimo scade il 31 dicembre.