Serie A – Roma-Fiorentina, l’arbitro Chiffi fa arrabbiare anche il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, l’arbitro Daniele Chiffi, direttore di gare di Roma-Fiorentina, ha fatto arrabbiare non solo ovviamente i viola, ma anche il Milan.

Il pareggio, infatti, avrebbe consentito ai rossoneri di rimanere a -2 dalla Roma, mentre il rigore concesso da Chiffi, probabilmente causato da un errore tecnico (la palla è andata a sbattere addosso all’arbitro prima del rigore) ha permesso ai giallorossi di portarsi a -4 a due giornate dalla fine sui rossoneri. La Fiorentina in ogni caso ha deciso di non fare ricorso. Il Milan non ha voluto fare commenti, ma è chiaro che ci sia un po’ di fastidio per quanto accaduto domenica scorsa all’Olimpico. INTANTO OGGI INCONTRO TRA MILAN E RAIOLA, CONTINUA A LEGGERE >>>