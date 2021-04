Serie A, riparte l’asta diritti tv: 150 milioni per le tre gare in co-esclusiva

Da assegnare ancora le tre partite in co-esclusiva con DAZN. Riparte così la corsa dei diritti tv di Serie A. Ecco tutte le ultime.

Diritti TV di Serie A in vista del prossimo triennio non ancora assegnati del tutto. Se DAZN si è infatti assicurato tutta la Serie A in esclusiva, ci sono ancora tre partite che saranno trasmesse in co-esclusiva insieme a DAZN ogni settimana da assegnare. Sky sembrava in netto vantaggio, ma ancora non è riuscito ad aggiudicarsele. Riparte dunque l'asta, con le offerte che dovranno arrivare entro le 10 del 3 maggio. Esclusi gli intermediari indipendenti. Secondo il CorSera, l'obiettivo fissato dalla Lega sarebbe di 150 milioni annui. L'offerta di Sky era di 87,5 a stagione, ma con cifre a salire di anno in anno. Le tre partite in questione sarebbero l'anticipo del sabato sera, la gara della domenica alle 12:30 e il posticipo del lunedì sera.