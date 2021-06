Serie A, Preziosi: “Il Genoa voterà contro lo spezzatino”

Il presidente rossoblù Preziosi ha espresso la propria opinione sull'ipotesi di giocare dieci partite di Serie A in dieci orari diversi.

L'ultima proposta per la Serie A arriva da DAZN, che si è aggiudicato l'esclusiva di tutto il campionato per i prossimi tre anni. Proposta che prevede di giocare dieci partite in dieci orari diversi. Di questo ha parlato Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ai microfoni della Rai. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Genoa voterà contro allo spezzatino per la Serie A. Molte società voteranno contro perché non si può ridurre il calcio in questa maniera. DAZN ha proposto lo spezzatino, ma servono 14 voti favorevoli, che non prederanno mai. Modificare gli accordi presi con DAZN non ha però alcun tipo di senso".