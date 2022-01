Serie A, ok del CTS per il nuovo protocollo anti Covid

Ecco le regole del nuovo protocollo della Serie A: stop a squadre con più del 35% dei giocatori positivi. È arrivata l'approvazione.

Altro punto importante riguarda l'isolamento dei positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare la mascherina FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale. Ai contatti a basso rischio, ovvero quelli che entrano in contatto in maniera non continuativa al gruppo squadra, si applicano le misure previste dalle indicazioni ministeriali, anche in relazione allo stato vaccinale. Raccomandato l'utilizzo della FFP2.